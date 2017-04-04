Marca: ещё четыре матча с участием «Эльденсе» попали под подозрение

Руководство испанского футбола начало масштабное расследование в отношении клуба третьего дивизиона «Эльденсе», который предположительно умышленно проиграл «Барселоне B» со счётом 0:12. Служба безопасности Ла Лиги подозревает, что ещё как минимум четыре матча с участием «Эльденсе» могли быть договорными, сообщает Marca.
Напомним, в матче с резервной командой «Барселоны» футболисты «Эльденсе» пропустили 12 безответных мячей, что является рекордом третьего дивизиона. После игры футболист «Эльденсе» Шейх Саед сообщил, что встреча могла быть договорной. Позже стало известно, что главный тренер клуба итальянец Филиппо ди Пьеро арестован.
«Эльденсе», занимавший последнее, 20-е место в таблице, уже снялся с турнира. Также клуб объявил о расторжении договора с итальянской группой инвесторов.