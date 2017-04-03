Матч с участием «Барселоны В», закончившийся со счётом 12:0, мог быть договорным

«Тренер знал что-то, некоторые игроки — тоже. За полчаса до матча против „Барсы B“ я должен был выйти на поле с первых минут, а в итоге оказался на скамейке. После матча я чуть не подрался с некоторыми игроками команды, но не буду называть их имена. Их было четверо. А игроки „Барселоны B“ сделали то, что и должны были делать — забивали голы», — цитирует Саеда RAC1.
После матча «Эльденсе», занимающий последнее, 20-е место, в таблице, снялся с турнира. Также клуб объявил о расторжении договора с итальянской группой инвесторов.
Видео голов можно посмотреть в официальном аккаунте каталонцев в «Твиттере».