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«Боруссия» Д — «Монако»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00

11 апреля 2017, вторник. 13:30. Ставки
Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на 1-й матч 1/4 финала ЛЧ «Боруссия» Д — «Монако». Встреча состоится 11 апреля, начало — в 21:45 мск.

Ставка: обе забьют + обе подадут более 5 угловых за 7.00 (см. все коэффициенты).

«В предыдущих матчах этих команд в ЛЧ было забито по 4 мяча, и это неудивительно: атакуют «Боруссия» Д и «Монако» лучше, чем защищаются. Соответственно, «обе забьют» — самый очевидный вариант. Второй момент — эти клубы входят в число лидеров турнира по количеству угловых. Ставлю ещё и на это», — сказал Сэвидж.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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