«Ювентус» — «Барселона»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 67.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на 1-й матч 1/4 финала ЛЧ «Ювентус» — «Барселона». Встреча состоится 11 апреля, начало — в 21:45 мск.
Ставка: обе забьют, подадут угловой и получат карточку в каждом тайме за 67.00 (см. все коэффициенты).
«В ответном матче с «ПСЖ» «Барселона» показала, что для неё нет ничего невозможного. Каталонцы из ничего могут создать гол, но с защитой у них есть проблемы, а 1-й матч с «Юве» из-за дисквалификации пропустит Бускетс, который очень важен для команды. Поэтому я думаю, что «Барса» пропустит. Я бы рискнул и выбрал вариант с сумасшедшим коэффициентом, так как в матчах сине-гранатовых всегда много карточек и угловых», — сказал Сэвидж.