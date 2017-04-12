«Бавария» — «Реал Мадрид»: статистическое превью матча

12 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» будет принимать мадридский «Реал».
Команды играли между собой 22 раза. «Бавария» выиграла 11 матчей, 9 раз сильнее был «Реал», ещё две встречи завершились вничью. Разгромив со счётом 5:1 «Арсенал» в первой игре 1/8 финала, «Бавария» одержала 16-ю подряд домашнюю победу в Лиге чемпионов и четвёртую кряду в этом розыгрыше. Если мюнхенцы победят в сегодняшнем матче, сыграет ставка с коэффициентом 1.68 (см. все коэффициенты на матч).
В последний раз пути команд пересекались в полуфинале Лиги чемпионов—2013/14. «Реал» под руководством нынешнего наставника «Баварии» Карло Анчелотти разгромил мюнхенцев по сумме двух матчей со счётом 5:0. В Мадриде единственный гол на 19-й минуте забил Карим Бензема. В Мюнхене по дублю сделали Серхио Рамос и Криштиану Роналду. Для «Баварии», которую тогда возглавлял Хосеп Гвардиола, это поражение стало самым крупным на своём поле в еврокубках. «Реал» в том сезоне в 10-й раз выиграл Лигу чемпионов. Победа «Реала» в предстоящей встрече котируется за 4.90.
Для «Баварии» это 28-й четвертьфинал Кубка чемпионов / Лиги чемпионов и шестой подряд. Пять предыдущих кампаний она неизменно выходила в 1/2 финала. Если брать только эру Лиги чемпионов, «Бавария» сыграет в 1/4 финала в 16-й раз. это рекордный показатель. По 15 выходов в четвертьфинал у «Барселоны» и «Реала». Проход «Баварии» в шестой раз оценивается коэффициентом 1.65.
«Реал» в этом розыгрыше Лиги чемпионов ещё не проигрывал. Всего же беспроигрышная серия «Реала» в главном еврокубке насчитывает уже 12 встреч. Очередной непроигрыш мадридцев котируется за 2.28.
В нынешней Лиге чемпионов все матчи с участием «Реала» игрались на тотал больше 2,5 гола. И при этом мадридский клуб неизменно забивал минимум два гола. Тотал больше в первой игре с «Баварией» стоит 1.48. Индивидуальный тотал «Реала» больше 1,5 гола — 2.75.
Встреча «Баварии» и «Реала» состоится сегодня, 12 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало — в 21:45 мск.