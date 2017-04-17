«Мидлсбро» — «Арсенал»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 21.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Мидлсбро» — «Арсенал». Встреча состоится 17 апреля, начало — в 22:00 мск.«В последние месяцы «Арсенал» ужасно играет на выезде — четыре поражения в АПЛ подряд! Учитывая традиционную эпидемию травм, «канониров» неизбежно ждёт несыгранность из-за новых связок и, как следствие, ошибки. Так что голов, думаю, будет достаточно», — сказал Сэвидж.