«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 51.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 23 апреля, начало — в 17:00 мск.

Ставка: в каждом тайме обе забьют, подадут по угловому и получат по карточке за 51.00 (см. все коэффициенты).

«Сейчас «Арсенал» не в лучшем состоянии — всего 5 побед в 13 последних матчах, но эта игра будет последним шансом Венгера взять трофей в сезоне. В пяти последних личных встречах «Арсенал» и «Сити» забили друг другу 19 голов, а это почти четыре мяча за игру! Учитывая проблемы команд в защите, можно ждать продолжения традиции», — сказал Сэвидж.