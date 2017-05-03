Paddy Power Betfair представил финансовый отчёт за первый квартал 2017 года

Игорная компания Paddy Power Betfair сообщила, что рост в сфере спортивных ставок помог увеличить доход и прибыль за три месяца до 31 марта 2017 года.

Общий доход компании в первом квартале составил £ 416 млн (€ 491,2 млн), что представляет собой увеличение на 23% по сравнению с £ 339 млн, полученными за тот же период в прошлом году.

Доходы от спортивного сегмента выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили £ 326 млн. Прочие доходы увеличились на 6% до £ 90 млн.

Базовая операционная прибыль выросла на 114% в годовом исчислении до € 91 млн, тогда как базовая прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации также увеличилась на 87% и составила £ 111 млн с маржой в 26,6%.