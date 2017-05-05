«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 6.50

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Встреча состоится 5 мая, начало — в 22:00 мск.

Ставка: в каждом тайме «Тоттенхэм» забьёт больше голов и подаст больше угловых за 6.50. (см. все коэффициенты).

«У «Тоттенхэма» 9 побед в АПЛ подряд и чемпионская гонка, а «Вест Хэму» уже ничего не нужно. «Шпоры» должны доводить серию до 10 побед и продолжать погоню за «Челси» — они сильнее команды Билича и по составу, и по организации игры. Есть смысл взять гол Гарри Кейна — у него 5 мячей в 5 последних встречах с «молотобойцами»», — сказал Сэвидж.