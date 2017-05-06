«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 5.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Встреча состоится 6 мая, начало — в 14:30 мск.

Ставка: в каждом тайме «Ман Сити» забьёт и подаст больше трёх угловых за 5.00. (см. все коэффициенты).

«В трёх последних матчах АПЛ на «Этихаде» «орлы» не забили ни разу, а пропустили аж 8 мячей. «Пэлас» почти обезопасил себя от вылета, а «Сити» вылетел из всех турниров, пытается зацепиться за место в топ-4 и к тому же играет дома. Не вижу, за счёт чего «горожане» тут могут потерять очки», — сказал Сэвидж.