Прогноз Гризманна на матч «Ювентус» — «Реал Мадрид»: туринцы победят 2:1

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн на презентации своей автобиографии «За улыбкой» (Derrière le sourire) сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал Мадрид».

«С самого начала сезона „Ювентус“ во главе с Буффоном был очень силён. Туринцы победят в финале со счётом 2:1», — полагает Гризманн.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Реалу» и предлагают поставить на победу номинальных гостей за 2.79. Шансы «Ювентуса» на победу оценены коэффициентом 2.93. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.07. Точный счёт 2:1 в пользу туринцев котируется за 12.00.

Матч «Ювентус» — «Реал Мадрид» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Начало — 21:45 мск.