Немцева: YouTube не попадает под закон о рекламе БК, там можно получить выхлоп

Управляющий партнёр AdConsul Юлия Немцева на специализированной выставке-форуме по игорному бизнесу Russian Gaming Week рассказала о потенциале рекламы букмекеров в YouTube.

«В сезоне-2017/18 поменяется объём инвентаря и его использования. Мы получили ТВ-инвентарь в соответствии с новым законом для БК. До 1 апреля букмекеры могли размещать свою рекламу в слоте 22:00-7:00, а если добавить это к тому, что Россия — страна большая, часовых поясов много, задача была крайне сложная.

«Матч ТВ» — это колоссальный объём: хватит всем. Недооценённый канал Eurosport. Там отличный набор трансляций, премиальная, более интеллектуальная аудитория. Но нужно иметь в виду, что эта аудитория требует специального продукта. Тем не менее, учитывая низкие цены и отличных комментаторов и качество картинки, это очень перспективный рынок.

На рынке очень мало разумных корреляций. Вы можете заключить контракт, но на деле не сможете активировать своё право. Начинаются судебные процессы, административные истории и так далее. Первая часть статьи включает в себя запрет на использование в рекламе букмекеров людей и животных. И новый закон о рекламе не отменяет её. Нормы закона о рекламе работают только в совокупности. Я не должна этого говорить, но есть такой инструмент, как YouTube. Он пока не попадает под требования закона, там можно получить отличный выхлоп", — передает слова Немцевой корреспондент «Чемпионата».