GVC Holdings: bwin предложит российским игрокам продукт международного стандарта

Руководитель B2B департамента в компании GVC Holdings Джим Хамберстоун прокомментировал запуск проекта bwin.ru.



«Холдинг GVC Holdings возлагает большие надежды на совместный проект с группой компаний Rambler&Co по выводу букмекерского бренда bwin на российский рынок. Мы работали над этим проектом на протяжении шести месяцев и не сомневаемся, что нас ждёт успех на новом для GVC Holdings рынке. Коллеги из Rambler&Co, с которыми мы работаем над реализацией этого проекта, являются прекрасными профессионалами, и мы уверены, что их талант и компетенция позволят нам предложить российским игрокам продукт и сервис международного стандарта.



GVC Holdings является ведущим поставщиком технологичных решений для легальных букмекеров на европейском рынке. У нас огромный опыт работы на легальных букмекерских рынках в таких европейских странах, как Испания, Италия и Франция, и мы с радостью привнесём наш опыт на молодой российский рынок.



Мы бы хотели пожелать команде маркетологов в Москве удачи в дальнейшей реализации этого проекта. На протяжении всего пути мы будем оказывать вам всестороннюю поддержку и предоставим всё необходимое для достижения поставленных целей. Очень надеемся, что они будут достигнуты. Очень рассчитываю на дальнейшее многолетнее сотрудничество с нашими российскими партнёрами», — рассказал Хамберстоун.



7 июня GVC Holdings PLC и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства, целью которого является предоставление букмекерских услуг россиянам. GVC предоставит технологическую платформу, службы поддержки и инновационную систему приёма ставок, а также лицензию на использование всемирно известного торгового знака bwin. В ближайшее время будет запущен новый сайт bwin.ru, который будет доступен в десктопной и мобильной версиях, а также мобильные приложения.



GVC Holdings — игорная онлайн-компании со штаб-квартирой на острове Мэн. Акции GVC Holdings торгуются на Лондонской фондовой бирже. Помимо bwin, GVC Holdings также принадлежат права на бренды Sportingbet, bwin.party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др.



ООО «Диджитал Беттинг» — российская букмекерская компания, оказывающая услуги на основании лицензии №31 на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной 4 марта 2016 года.