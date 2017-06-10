Шотландия — Англия: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 20.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2018 Шотландия — Англия. Встреча состоится 10 июня, начало — в 19:00 мск.



Ставка: Гарри Кейн забьёт в каждом из таймов за 20.0. (см. все коэффициенты).



«В последний раз Англия проигрывала в квалификации ЧЕ или ЧМ в октябре 2009 года — 7,5 лет назад! С тех пор у «львов» уже 34 матча в квалификациях без поражений. Англия будет очень мотивирована, ведь Шотландия — непримиримый соперник. Не сомневаюсь в победе англичан и жду чудес от Кейна», — сказал Сэвидж.