Сенат Нью-Джерси одобрил законопроект о легализации фэнтези-спорта

Сенат американского штата Нью-Джерси одобрил законопроект A-3532 по легализации и регулированию ежедневного фэнтези-спорта (DFS).

Теперь законопроект ожидает подписи губернатора штата Криса Кристи, после чего получит статус закона. Операторы фэнтези-спорта в Нью-Джерси будут платить налог в размере 10,5% валового дохода от фэнтези-спорта ежеквартально. По оценке властей, Нью-Джерси получит до $ 6,6 млн дохода в год от рынка фэнтези-спорта.

Если Кристи подпишет законопроект, Нью-Джерси станет 13-м штатом США, в котором будет легализован фэнтези-спорт.