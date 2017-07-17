Букмекеры оценили шансы Федерера выиграть US Open

Швейцарец Роджер Федерер накануне опередил американца Пита Сампраса и британца Уильяма Рэншоу по количеству завоёванных титулов на Уимблдоне, став единоличным лидером с восемью трофеями. Отметим, что Рэншоу побеждал задолго до Открытой эры, в 1880-х.

Букмекеры обновили линию на победителя следующего турнира «Большого шлема» — US Open. Фаворитом считается Новак Джокович (2.75), следом идёт Энди Маррей (3.25) (см. все коэффициенты).

Федерер замыкает тройку фаворитов (5.50), за ним идёт Рафаэль Надаль (6.00). Ниже оценены шансы Стэна Вавринки и Хуана-Мартина дель Потро (по 15.0).