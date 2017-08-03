Букмекерская компания Coral стала спонсором английского футбольного клуба «Сандерленд», который по итогам минувшего сезона вылетел в Чемпионшип.

Соглашение рассчитано на один сезон. По его условиям, оператор сможет размещать рекламу на территории стадиона «чёрных котов» в дни проведения домашних матчей.

Благодаря сотрудничеству с «Сандерлендом» Coral рассчитывать укрепить свои позиции как одного из крупнейших брендов спортивных ставок на рынке Великобритании.



Также букмекер сможет использовать для рекламы сайт «Сандерленда» и аккаунты клуба в социальных сетях.