Betfair уже приняла рекордные £ 10 млн ставок на бой Мейвезер — Макгрегор

Букмекеры продолжают принимать ставки на поединок боксёра Флойда Мейвезера-младшего и чемпиона UFC Конора Макгрегора. За 19 дней до стартового гонга этот бой побил рекорд по объёму ставок.

Биржа ставок Betfair сообщает, что общий объём ставок на бой уже превысил отметку в £ 10 млн (около € 11 млн), что делает его самым большим событием в боксе за всю историю оператора. Предыдущий рекорд был поставлен в 2015 году, когда Мейвезер победил Мэнни Пакьяо (£ 8,9 млн).

Поединок между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса. Оператор полагает, что к дню боя общая сумма ставок сильно превысит £ 50 млн.