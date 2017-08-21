СКА — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча открытия КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА, который пройдёт сегодня, 21 августа, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на хозяев за 2.31. Шансы ЦСКА на победу оценены коэффициентом 2.79. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.14. (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.72, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.25.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 2.16, а на победу СКА — 1.78.