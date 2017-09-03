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Россия — Германия: букмекеры назвали фаворита финала ЧЕ-2017 по волейболу

3 сентября 2017, воскресенье. 15:00 Ставки

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Польше. В полуфинале подопечные Сергея Шляпникова не оставили шансов сборной Бельгии, уверенно выиграв каждую из трёх партий — 3:0 (25:14, 25:17, 25:17). 3 сентября в финале чемпионата Европы сборная России сыграет с командой Германии.

По мнению экспертов, российская команда является явным фаворитом. На сборную России предлагается ставить за 1.14. Победа сборной Германии оценивается коэффициентом 6.50. На победу российских волейболистов с форой "-11,5" можно ставить за 1.70 (см. все коэффициенты на матч).

Судя по котировкам, ожидается, что встреча будет затяжной. Тотал меньше 173,5 очка стоит 1.94, ТБ 173, 5 — тоже 1.94.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Германии — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол коэффициенты
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