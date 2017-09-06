Planetwin365 стал спонсором итальянского футбольного клуба «Наполи»

Итальянский игорный оператор Planetwin365 заключил спонсорское соглашение с футбольным клубом «Наполи», который выступает в итальянской Серии А.

Сделка вступит в силу с текущего сезона и будет рассчитана на два года. Компания получит право на размещение рекламы на территории стадиона клуба в дни проведения домашних матчей и сможет использовать официальные аккаунты «Наполи» в социальных сетях для продвижения бренда.

Planetwin365 считается ключевым игроком на итальянском игорном рынке и имеет более 1000 ППС на территории страны.