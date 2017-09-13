Букмекеры оценили шансы «Спартака» набрать ноль очков на групповом этапе ЛЧ

В преддверии старта московского «Спартака» в Лиге чемпионов букмекеры предложили расширенную роспись на итоги выступления чемпиона России на групповом этапе турнира.

Так, за 150.00 можно поставить на то, что «Спартак» проиграет все свои матчи в группе. Коэффициентом 500.00 оценивается исход, при котором красно-белые выиграют все шесть встреч (см. все коэффициенты).

Наиболее реальным исходом букмекеры видят 7 очков для «Спартака» по итогам группового этапа. На подобный вариант можно поставить за 4.50.

За 5.50 можно поставить на то, что «Спартак» пропустит во всех матчах группового этапа. Если спартаковцы забьют во всех шести встречах, сыграет ставка с коэффициентом 8.00. На то, что спартаковцы забьют ноль голов, можно поставить за 500.00.

Что касается выхода из группы, то здесь в чемпиона России верят слабо. Участие «Спартака» в весенней части Лиги чемпионов «стоит» 3.30 (29% вероятности). Невыход красно-белых котируется за 1.33 (71%).

Первый матч в Лиге чемпионов — 2017/18 «Спартак» проведёт 13 сентября на выезде с «Марибором».