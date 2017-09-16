«Тоттенхэм» — «Суонси Сити»: две ставки Робби Сэвиджа на матч пятого тура АПЛ

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч пятого тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Суонси Сити». Встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало — в 19:30 мск.



Ставка: «Тоттенхэм Хотспур» победит всухую за 1.60, Кейн забьёт первым за 3.00. (см. все коэффициенты).



«Тоттенхэм Хотспур» никогда не проигрывал валлийцам в АПЛ: 12 матчей — 10 побед и две ничьи. «Лебеди» — один из самых удобных соперников для лондонцев: 18 поражений в 19 последних выездных матчах со «шпорами» во всех турнирах. Думаю, сомневаться тут не в чем», — сказал Сэвидж.