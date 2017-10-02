Объем рынка азартных игр США в случае легализации ставок превысит $ 6 млрд

Ставки на спорт могут появиться в 32 штатах в течение пяти лет, если Верховный суд США примет позицию штата Нью-Джерси, предлагающего отменить федеральный запрет на ставки.



Компания Eilers & Krejcik Gaming, которая отслеживает законодательства об азартных играх в разных штатах, полагает, что объём нового рынка составит более $ 6 млрд. Если же все 50 штатов легализуют ставки на спортивные соревнования, объем составит от 7,1 до 15,8 млрд.



Американцы делают ставки на общую сумму примерно в $ 60 млрд каждый год, используя оффшорные сайты и нелегальные букмекерские конторы.