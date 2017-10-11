Digitain и Pokerdom запустят онлайн-букмекера перед ЧМ-2018

Армянский игорный оператор и поставщик платформ для казино Digitain заключил сделку с крупнейшим в мире русскоязычным покерным сообществом Pokerdom для запуска нового онлайн-букмекера.



Оператор будет принимать ставки на 65 различных видов спорта и 7500 лиг. Он должен начать работу за несколько месяцев до чемпионата мира по футболу 2018 года. Турнир станет одним из 30 тыс. ежемесячных лайв-событий для клиентов Pokerdom.



Сурен Хачатрян, генеральный директор Digitain, отметил, что хотел продемонстрировать способность диверсифицировать платформы лидеров отрасли по всему миру.