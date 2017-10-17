«Реал» — «Тоттенхэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 28.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Тоттенхэм», который пройдёт 17 октября. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.



Ставка: победа «Реала» 2:0 при условии, что Роналду забьёт первым, за 28.0 (см. все коэффициенты).



«Мадридский клуб ещё никогда не проигрывал «Тоттенхэму» в еврокубках. Роналду забивал «шпорам» в двух последних встречах, да и вообще команда Почеттино никак не может обрести себя в еврокубках, так что не сомневаюсь в победе хозяев. Рискну и сыграю огромный коэффициент», — сказал Сэвидж.