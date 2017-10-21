«Халл» — фаворит выездного матча Чемпионшипа с «Барнсли», уверены эксперты

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, по мнению букмекеров, является фаворитом выездного матча 13-го тура Чемпионшипа с «Барнсли». Начало встречи, которая пройдёт 21 октября, запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Халл» за 2.50. Шансы «Барнсли» на победу оценены коэффициентом 2.88. Поставить на ничью можно за 3.60 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.71, а на ТМ 2,5 гола — за 2.26.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.55.