«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 2.17.

«Астон Вилла» примет у себя дома «Ливерпуль» в 37-м туре чемпионата Англии. Команды завершают сезон на соседних строчках. Уверен, мы тут увидим яркое противостояние.

Обе команды не лучшим образом проводят концовку сезона. «Ливерпуль» уже проиграл в чемпионской гонке. Вряд ли «Ман Сити» и «Арсенал» уступят во всех оставшихся встречах. К тому же, самим «красным» еще нужно выиграть в двух встречах. А в последнее время подопечные Клоппа далеко не всегда добивались успеха – 2:2 с «Вест Хэмом», 0:2 с «Эвертоном». Из-за этих неудач «Ливерпуль» проиграл борьбу лидерам за первую строчку.

«Астон Вилла» тоже потеряла очки в последних матчах – проиграла «Брайтону» (0:1) и сыграла вничью с «Челси» (2:2). Но у подопечных Эмери все-таки и не было цели побеждать, чтобы иметь шанс на повышение в турнире – они уже сильно отстали от топ-3. «Львам» было важно не опуститься из топ-4. Но тут помог нижестоящий «Тоттенхэм», который только проигрывал недавно.

В плане физической формы это будет тяжелая игра для «Астон Виллы». Она несколько дней назад играла в полуфинале Лиги конференций с «Олимпиакосом». В обеих встречах с греками подопечные Эмери проиграли – 2:4 и 0:2. «Ливерпуль» же выбыл из Лиги Европы еще в четвертьфинале от «Аталанты».

В целом, тут тяжело назвать фаворита. Конечно, состав «Ливерпуля» сильнее. Но под конец сезона и без должной мотивации не жду тут от гостей доминирующей победы. Более того, я вообще не думаю, что мерсисайдцы выиграют. «Астон Вилла» — крепкий и сыгранный коллектив, который сегодня не уступит», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».