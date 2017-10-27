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В 2017 году власти Москвы выявили 165 административных нарушений у букмекеров

27 октября 2017, пятница. 18:03 Ставки

Подведены итоги контрольных мероприятий по надзору за проведением лотерей и азартных игр за 9 месяцев 2017 года. На учёте в налоговых органах г. Москвы по состоянию на 01.10.2017 состоят 23 организатора азартных игр, осуществляющих деятельность в букмекерских конторах и тотализаторах.

«Одновременно на территории г. Москвы открыты пункты приёма ставок 7 организаторов азартных игр, состоящих на учёте в других субъектах Российской Федерации.

За 9 месяцев 2017 года проведена 81 проверка применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, из них с нарушениями — 10 проверок.

В соответствии с ежегодным планом проведения проверок организовано 6 и проведено 4 плановых выездных проверок. Установлены нарушения требований законодательства о лотереях и лицензионные требования.

Кроме того проведено 35 внеплановых выездных проверок организаторов азартных игр с целью рассмотрения обращений о нарушениях лицензионных требований, а также в связи с истечением срока исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.

В отношении организаторов азартных игр, их должностных лиц составлено 165 протоколов об административных правонарушениях. Штрафные санкции наложены в общей сумме 11 249,5 тыс. рублей. По вступившим в законную силу судебным актам, принятым в отношении организаторов азартных игр, штрафные санкции уплачены в размере 3815 тыс. рублей», — говорится на сайте ФНС.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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