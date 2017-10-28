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Слуцкий с «Халлом» победит «Ноттингем Форест» в Чемпионшипе, уверены аналитики

28 октября 2017, суббота. 14:30 Ставки

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, по мнению букмекеров, является фаворитом домашнего матча 14-го тура Чемпионшипа с «Ноттингем Форест». Начало встречи, которая пройдёт 28 октября, запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры предлагают поставить на «Халл» за 2.06. Шансы «Ноттингем Форест» на победу оценены коэффициентом 3.70. Поставить на ничью можно за 3.70 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.71, а на ТМ 2,5 гола — за 2.26.

Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.58.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ноттингем Форест Халл Сити Леонид Слуцкий коэффициенты
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