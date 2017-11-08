NetEnt AB начнёт работу в Чехии с помощью Tipsport

Разработчик программного обеспечения для онлайн-азартных игр NetEnt AB объявил, что его продукция стала доступна игрокам в Чешской Республике после подписания сделки с местным поставщиком услуг Tipsport.



Основанная в 1996 году NetEnt AB поставляет игры и решения для многих игорных операторов, таких как PokerStars, Bet365, Gamesys, Bwin и 888. Фирма заявила, что её контент онлайн-казино теперь будет дополнен рядом новых опций после завершения «успешного процесса интеграции».



Энрико Брадаманте, управляющий директор дочерней компании NetEnt Malta Limited, заявил, что он «взволнован» выходом на онлайн-рынок в Чешской Республике и что сделка с Tipsport является частью стратегии его фирмы по расширению на регулируемых рынках по всему миру.