Согласно котировкам, «Куньлунь» победит «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал». Начало встречи 5 января 2019 года запланировано на 10:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Куньлунь Ред Стар» и предлагают поставить на хозяев за 1.74. Шансы «Адмирала» на победу оценены коэффициентом 3.80. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.55.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.92, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.92.



Коэффициент на итоговую победу «Куньлунь Ред Стар» — 1.46, а на победу «Адмирала» — 2.80. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.90).



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