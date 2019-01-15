Согласно котировкам, «Валенсия» выбьет хихонский «Спортинг» из Кубка Испании

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» — «Спортинг Хихон». Начало встречи 15 января 2019 года запланировано на 23:30 мск. В первой игре победил «Спортинг» (2:1).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Спортинга» за 10.75. Шансы «Валенсии» на победу оценены коэффициентом 1.31. Поставить на ничью можно за 5.20.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.71, а на ТМ 2,5 гола — за 2.26.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Победа «Валенсии» всухую оценивается в 2.08.



Победа «Валенсии» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.82. Проход «Валенсии» оценён в 1.42, проход «Спортинга» — в 2.92.



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