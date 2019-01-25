«Зенит» — «Спартак»: ставка Анатолия Бышовца с коэффициентом 2.40

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч Фонбет Кубка Матч Премьер — 2019 «Спартак» — «Зенит».



Ставка: «Зенит» победит за 2.40.



«Ну и подвёл же нас «Зенит» в игре с «Локомотивом». Трудно себе представить, что команда, которой уже в феврале играть в Лиге Европы, находится в таком состоянии. Но я думаю, это, скорее всего, форсированные нагрузки, подготовка. Но дело в другом: концепция развития оставляет желать лучшего. Потому что появление Жиркова и Анюкова в составе говорит о том, что «Локомотив» с Мироновым и молодёжью имеет более перспективное развитие, чем появление ребят, которые уже занимают место молодых.



«Спартак»? Объективно говоря, его победа над «Ростовом» была в какой-то степени случайной. Незабитый пенальти в концовке и затем пропущенный мяч «Ростовом» — это говорит о том, что удача была на стороне спартаковцев. Но что касается «Зенита», против «Локо» играло два состава. В первом тайме, конечно, оставили удручающее впечатление, а те ребята, что вышли во втором, – куда более приятное. При удачном развитии событий даже могли и сравнять счёт.



Но матчи «Спартака» и «Зенита» проходят более принципиально. На такой стадии подготовительного периода сложно прогнозировать, понимать, какие задачи ставятся перед командами. Но «Спартак» после победы, а «Зенит» после поражения. Есть же у меня концепция, что проигравший делает большие выводы. Вот я и поставлю на «Зенит». Думаю, питерцы выиграют в основное время», — сказал Анатолий Бышовец.



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