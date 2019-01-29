«Спартак» — «Локомотив»: ставка Анатолия Бышовца с коэффициентом 2.65

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч Фонбет Кубка Матч Премьер — 2019 «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» победит за 2.65.



«Я уже говорил, что этот турнир не вдохновляет команды биться за победу любой ценой. У команд есть свои программы. Какой-то втягивающий этап подготовки, восстановление физических качеств, закладка основ, восстановление технических навыков. Они должны вписывать в программу подготовки.



Появляется молодёжь: и в «Спартаке», и в «Локомотиве», и в «Ростове». В «Зените» вот только один человек появился. Но в целом меня радует, что у игроков есть шансы, и более того, они ведь это оправдывают, как раз в первую очередь спартаковцы и «железнодорожники», даже забивают. «Спартаку» и «Локомотиву» не нужно играть в Лиге Европы, они готовятся свободно, у них ещё много времени на подготовку. Так что пусть играют на здоровье!



Думаю, что шансы на победу равные. Но учитывая, что «Локомотив» как-то больше настроен на победу… У спартаковцев нет ощущения, что они хотят победить любой ценой. Для «железнодорожников» этот вопрос более принципиальный. Поэтому П2», — сказал Анатолий Бышовец.



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