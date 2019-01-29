Согласно котировкам, «Хетафе» выбьет «Валенсию» в 1/4 финала Кубка Испании

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» — «Хетафе». Начало встречи 29 января 2019 года запланировано на 23:30 мск. Первую игру выиграл «Хетафе» (1:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Хетафе» за 4.90. Шансы «Валенсии» на победу оценены коэффициентом 1.85. Поставить на ничью можно за 3.28.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.51, а на ТМ 2,5 гола — за 1.59.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.16. Победа «Валенсии» всухую оценивается в 2.70.



Победа «Валенсии» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.86. Проход «Валенсии» оценён в 2.76, проход «Хетафе» — в 1.46.



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