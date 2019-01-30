«Ливерпуль» — «Лестер»: ставка Анатолия Бышовца с коэффициентом 4.30

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Ливерпуль» — «Лестер».



Ставка: «Ливерпуль» победит в один мяч за 4.30.



«Вот здесь, конечно, борьба будет, мне кажется, но всё равно «Ливерпуль» выиграет. «Лестер» сейчас некие позиции сдал, особенно в последних матчах. Поэтому представить себе, что он может победить на «Энфилде», да даже и вничью сыграть, сложно.

Но бороться «лисы» будут, потому, мне кажется, мерсисайдцы выиграют с перевесом не более чем в один мяч. Я бы выбирал между плюсовой форой на «Лестер» и победой «Ливерпуля» в один мяч», — сказал Анатолий Бышовец.



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