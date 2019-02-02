Согласно котировкам, «Монако» победит «Тулузу» в матче чемпионата Франции

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Тулуза». Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Букмекеры считают «Монако» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.78. Шансы «Тулузы» на победу оценены коэффициентом 5.00. Поставить на ничью можно за 3.80.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.94, а на ТМ 2,5 гола — за 1.96.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.81. Победа монегасков всухую идёт за 3.00.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»