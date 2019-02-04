«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: ставка Анатолия Бышовца на АПЛ с коэффициентом 5.00

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Вест Хэм» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 5.00.



«Думаю, что после ничьей с «Лестером» «Ливерпуль» может и тут вничью сыграть. Хотя, конечно, такой набор нападающих… «Вест Хэм» ведь тоже не подарок: там эти ребята играть умеют. Там проблема в другом: английские команды хороши, когда меряются в скорости, в борьбе, а когда им предлагают думать, когда им предлагают непредсказуемость, мозгов не хватает. Поэтому преимущество «Ливерпуля» и «Ман Сити» всегда ощущается.

Потому что если они будут соревноваться «кость на кость, кость – долой», то что там от бедного Сильвы останется? Так что всё-таки ничья», — сказал Анатолий Бышовец.



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