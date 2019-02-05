Игорный бизнес принёс бюджету Приморья в 2018 году 114 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Приморского края за 2018 год составила около 115 млн рублей. Отчёт об исполнении краевого бюджета опубликован на сайте администрации Приморского края.



Согласно отчёту об исполнении консолидированного бюджета, на 1 января поступления налога на игорный бизнес составили 114 млн рублей. За декабрь 2018 года сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 10,9 млн рублей.

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