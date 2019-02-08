Д. Денисова: жестокие штрафы могут поставить легальные БК на грань выживания

Руководство СРО «Ассоциация букмекерских контор» солидарно с мнением правительства России, которое признало чрезмерными суммы штрафов за неуплату БК обязательных целевых отчислений на поддержку спорта. Об этом сообщила президент СРО Дарина Денисова.



«Административный штраф для юридических лиц – в нашем случае букмекерских контор – как за неуплату, так и неуплату в полном объеме целевых отчислений сразу после появления цифр выглядел, простите, взятым с потолка. Откуда взялась цифра «в размере не менее 30 млн рублей», по совокупности каких факторов законодатели определили, что именно такие гигантские штрафы нужно реализовать, букмекерам так никто и не объяснил.



И тем ценнее для лицензионного букмекерства позиция правительства, с которой оно выступило в своем недавнем отзыве на законопроект. Руководство СРО согласно с выводами специалистов кабмина, что предлагаемые к принятию штрафные суммы являются чрезмерными и необоснованными, и не позволяют обеспечить дифференцированный подход к административному наказанию в зависимости от конкретных обстоятельств.



Хочется верить, что аргументы членов нашей СРО и экспертов Правительства авторами законопроекта будут все же услышаны, и текст документа наконец-то скорректируют в сторону большей реалистичности. В противном случае, убеждена глава организации, столь жестокими штрафами легальное букмекерство будет поставлено на грань выживания, и в индустрии могут вновь наступить времена «средневековья», когда для БК нахождение в абсолютно прозрачном налоговом поле будет равноценно самоубийству", — отметила Денисова.