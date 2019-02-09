Аналитики: «Наполи» победит «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура Серии А «Фиорентина» — «Наполи». Начало встречи 9 февраля 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Фиорентины» за 3.88. Шансы «Наполи» на победу оценены коэффициентом 2.04. Поставить на ничью можно за 3.60.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.94, а на ТМ 2,5 гола — за 1.96.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Победа «Наполи» всухую оценивается в 3.54.



Победа «Наполи» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.18.



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