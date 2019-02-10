Андерсон Силва – Исраэль Адесанья: прогноз Романа Мазурова на UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC 234 Андерсон Силва (Бразилия) – Исраэль Адесанья (Нигерия), который состоится в ночь на 10 февраля мск.



Ставка: победа Исраэля Адесанья досрочно за 1.64.



«Противостояние Сильвы и Адесанья – это классический бой стареющей легенды и молодого, голодного и крайне опасного претендента. Значимость этого поединка сложно переоценить. Сильва в случае успеха докажет, что порох в пороховницах еще не отсырел, и он вполне еще сможет попылить. Адесанья же выиграет в этом случае гораздо меньше, ибо бразильского паука ему привезли фактически на закланье. Конечно, если бы Спайдер был близок к своей оптимальной форме, то разговоры были бы ровно противоположные, но теперь шансов на то, что Сильва сможет сотворить громкий апсет, немного.



Андерсон в лучшие годы были прекрасен во всех аспектах. Стойка, ударка, тайминг, борьба, защита от борьбы, физуха, в общем все. Со временем все эти показатели серьезно обветшали. Из последних шести боев у него всего одна победа. Правда, и поражения сильно позорными не назовешь.



Если по двум боям с Вайдменом вопросов нет, то бой с Диасом он выиграл, но Ник ожидаемо попался на «марьиванне», поэтому поединок признали не состоявшимся. Далее последовал бой с Майклом Биспингом, после которого только ленивый не хотел сжечь судей на инквизиторском костре. На поединок против Дэниэла Кормье он выходил на замену. Не его вес, плюс малое количество времени на подготовку, добавьте к этому силу самого Черного Федора – все это вылилось в скучнейшее «одеяло» на протяжение всех раундов и проигрыш. Вернуться на победные рельсы Андерсон смог в противостоянии с Дереком Брансоном, которого он победил по очкам. Все бы хорошо, но того же Брансона Израэль Адесанья сожрал, даже не заметив.



Адесанья по праву считается одним из самых горячих проспектов дивизиона. Бывший кик-боксер прекрасно адаптировал технику кика под правила ММА. Некоторое время ходили разговоры о не самой лучшей борьбе нигерийского бойца и защите от оной. Однако поединок против Брансона явственно дал понять, что в этом направлении была проведена самая серьезная работа.



Если у Андерсона и будет шанс, то, как мне кажется, это сабмишен, ну или просто затаскать соперника на канвасе, если, конечно, у самого силенок хватит. В итоге получаем фаворита – это Адесанья. Он победит соперника досрочно», — сказал Мазуров.