«Тоттенхэм» — «Боруссия Д»: две рискованные ставки Чарли Николаса на ЛЧ

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия Д». Начало встречи 13 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: ничья за 3.54, обе забьют + гости не проиграют за 2.59.



«Сейчас «шпоры» без Гарри Кейна и Деле Алли. Сон Хын Мин пока тащит команду в этот непростой период на себе, от него сегодня будет зависеть многое. Мне нравится Дортмунд, а «шпоры» сейчас не слишком хороши в защите. Без гола «шмели» не останутся.



Обе команды хорошо атакуют. Дортмундцы не будут излишне авантюрными — они станут действовать вторым номером и контратаковать. «Шпоры» вряд ли справятся со скоростью гостей. Я бы выбирал тут между вариантом «обе забьют + гости не проиграют» и лобовой ничьей», — сказал Чарли Николас.