Игорный бизнес принёс бюджету Санкт-Петербурга в январе 5,4 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Санкт-Петербурга за январь 2019 года составила 5,4 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга.



Согласно отчёту, на 1 февраля 2019 года исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 5,4 млн рублей.

Ожидается, что всего за 2019 год в бюджет города поступит 45,732 млн рублей налоговых отчислений от игорного бизнеса.

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