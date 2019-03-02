Согласно котировкам, «Манчестер Сити» не оставит шансов «Борнмуту» в игре АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити». Начало встречи 2 марта 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Борнмута» за 13.25. Шансы «Манчестер Сити» на победу оценены коэффициентом 1.23. Поставить на ничью можно за 7.50.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.09, а на ТМ 3,5 гола — за 1.84.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.88. Победа «Манчестер Сити» всухую оценивается в 2.22.



Победа «Манчестер Сити» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.64. Самый вероятный счёт — 3:0 в пользу «горожан» (8.00).



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