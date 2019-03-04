Игорный бизнес принёс бюджету Нижегородской области в январе 3,8 млн рублей

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Нижегородской области за январь 2019 год составили около 4 млн рублей. Соответствующий отчёт опубликован на сайте Министерства финансов Нижегородской области.



Согласно отчёту об исполнении консолидированного бюджета, на 1 февраля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 3,8 млн рублей. Утверждённая сумма налоговых поступлений в бюджет региона на 2019 года составляет 14,4 млн рублей.

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