Дарина Денисова: онлайн-сегмент бесповоротно завоёвывает рынок беттинга в РФ

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова выделила рост значимости онлайн-сектора в отрасли.

«Тенденция такова, что сейчас всё больше бетторов в России предпочитает интерактивные ставки «старомодным» походам в ППС. Сегмент онлайна завоёвывает рынок российского беттинга бесповоротно. Будущее букмекерства именно за ним, сомнений тут быть не может. К тому же современный скоростной интернет в многофункциональных смартфонах пользователей делает процесс того же мобильного беттинга невероятно простым.

Конечно, ППС – особенно в провинциальных городах – ещё какое-то время будут пользоваться стабильным спросом у любителей азарта, особенно представителей старшего поколения, которые традиционно консервативны. Но онлайн – синоним букмекерства в ближайшие годы", — отметила Денисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».