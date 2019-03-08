В Душанбе несовершеннолетним запретили посещать букмекерские конторы

Мэр Душанбе Рустам Эмомали провёл встречу с руководителями букмекерских компаний, действующих на территории столицы Таджикистана. На встрече обсуждались вопросы соответствия деятельности букмекерских контор нормам ведения бизнеса в столице, сообщает news.tj.



Мэр Душанбе выразил озабоченность посещением подростков и учащихся школ столицы букмекерских контор и поручил соответствующим структурам и органам правопорядка и образования, а также представителям букмекерских контор принять соответствующие меры по недопущению молодёжи до 18 лет в букмекерские конторы.



Рустам Эмомали отметил, что в случае нарушения правил и непринятия мер со стороны какой-либо букмекерской конторы его деятельность полностью будет прекращена. На территории Душанбе действуют 8 букмекерских компаний, который имеют 139 контор.