Денисова: несколько БК из Европы уже готовят документы для лицензирования в РФ

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова указала на увеличение доли легальных букмекеров в онлайн-секторе.



«У БК, которые обладают ресурсами на продвижение и стратегическим видением своего развития на несколько лет, есть все шансы завоевать серьёзную долю рынка в России. Здесь ещё есть ради чего бороться. И за кого. Клиентский потенциал букмекерства в России – мощнейший. Уверена, после финансово удачного ЧМ-2018 года многие западные букмекеры начали более серьёзно рассматривать возможность скорой экспансии в Россию.

Не секрет, что некоторые операторы из Европы уже несколько лет присматриваются к России. Почему их желания пока не перешли в практическую плоскость, в каждом случае отдельный вопрос, точный ответ на который знает только топ-менеджмент этих БК. Знаю, что сейчас несколько брендов действительно смотрят в сторону России, не просто прощупывая почву, но уже готовя пакет документации для будущего лицензирования. Имена компаний называть не буду, но все они пользуются большим авторитетом среди игроков", — отметила Денисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».